أكد مسؤول بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك للصحفيين اليوم الخميس، في موقع حاسي الرمل أن الجزائر بدأت تضخ الغاز عبر خط أنابيب جديد ينقل إنتاج حقول في شمال غرب البلاد من بينها رقان شمال وتوات وتيميمون.

وأضاف المسؤول أن طاقة خط الانابيب تبلغ 8.8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا و تكلفته 88 مليار دينار جزائري أي 774 مليون دولار .

و قال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيدي لسوناطراك " نحن فخورون جدا بهذا المشروع لأن شركات جزائرية أنشأته بنسبة 100% "