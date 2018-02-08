أعلن متحدث باسم الحكومة التونسية، أمس الأربعاء ،أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد طلب إقالة محافظ المصرف المركزي الشاذلي العياري من منصبه، عقب إدراج الاتحاد الأوروبي تونس في قائمته السوداء لتبييض الأموال.

وقال مفدي المسدي إن "رئيس الوزراء بدأ إجراءات إعفاء محافظ المصرف المركزي من مهامه".

وبموجب الدستور فإن إقالة محافظ المصرف المركزي تتطلب موافقة البرلمان عليها بالأغلبية المطلقة.

وأتى قرار الشاهد بعد ساعات على إقرار البرلمان الأوروبي إدراج تونس على القائمة الأوروبية السوداء لتبييض الأموال.

وتحميل العياري مسؤولية القرار الأوروبي يعود إلى أن تقرير "غافي" المتعلق بتونس أعدّته لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي.

وأثار قرار البرلمان الأوروبي غضبا عارما في تونس وأشعل فيها سجالا حادا ، كما أنه أتى بعيد خروجها من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية والتي أدرجت فيها في نهاية 2017.