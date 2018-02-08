فشل مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، في التعاقد مع رياض محرز من ليستر سيتي، في الأسبوع الماضي.

وتقول "ميرور" إن عرض السيتي البالغ 60 مليون جنيه استرليني لم يلب طموحات الثاعلب الذين طالبوا بمبلغ 95 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن محرز.

وغوارديولا ترك الباب مفتوحا لمحاولة جديدة في الصيف، لأنه لا يزال حريصا على إضافة خيار هجوم آخر إلى فرقته.

ولكن، ورغم ذلك، يقال إن لدى الإسباني مخاوف كبيرة في الطريقة التي تعامل بها محرز مع فشل الخطوة السابقة، حين قرر الإضراب وعدم التعاون مع ناديه، ما يجعل غوارديولا يفضل البحث عن مهاجم في مكان آخر.