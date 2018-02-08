حسم اللاعب زين الدين مشاش المنحدر من أب مغربي وأم جزائرية أمره، وقرر حمل قميص المنتخب المغربي بدل المنتخب الجزائري، بحسب ما ذكر موقع "العربي الجديد" اللندني، نقلا عن مصادر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ذات الموقع أكد أن تأهل أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم وضغط والده عليه جعله يقرر اللعب للمنتخب المغربي.

ومشاش الذي يبلع من العمر 22 سنة، سبق له أن التحق خلال فترة الانتقالات الشتوية بنادي نابولي الإيطالي، علما أنه سبق له أن لعب لفريق كان الفرنسي، وأولمبيك مارسيليا، بالإضافة إلى تولوز.

ومن المنتظر أن يلتقي مشاش مسؤولا عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مدينة نابولي من أجل التوقيع على مجموعة من الوثائق التي تؤكد اختياره اللعب مع المغرب بشكل رسمي، بغية إعداد جواز سفر مغربي له.