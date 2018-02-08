أوضح الطاهر شريف زرارقة المدير العام للمجمع العمومي منال (مناجم الجزائر)، أمس الأربعاء، بأنه سيتم التوقيع في "أقرب الآجال" على شراكة في مجال تحويل الفوسفات بين الجزائر و الصين .

وقال الطاهر شريفبأن وفدا صينيا مكونا من ممثلين عن مؤسستي ستيك و وينغفو قد قام مؤخرا بزيارة عمل لمنجم الفوسفات بمنطقة "بلاد الهضبة" ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن إجراءات استكمال هذه الشراكة.

و أضاف بأن هذه الشراكة من شأنها أن تمكن من بروز قطب صناعي بمنطقة شرق البلاد موجه للتحويل الكيميائي للفوسفات.