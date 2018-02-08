خرج صبيحة اليوم العشرات من تلاميذ الثانويات إلى شوارع بجاية في مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضهم التحول إلى كرة لعب في ميدان صراع لا دور لهم فيه، التلاميذ وجهوا انتقادات لاذعة للكنابست و لوزارة التربية الوطنية.

وطالب المحتجون من نقابة الكنابست التعقل والتفكير في مستقبل جيل كامل مهدد بالحرمان من الدراسة لموسم دراسي شبه كامل كما انتقدوا موقف وزارة التربية الوطنية التي حسبهم لم تبذل الجهد الكافي لتوقيف الإضراب و طالبوا الوزيرة بالتفكير من اليوم في إدراج العتبة لتلاميذ بجاية و البليدة إن أرادت أن تسير الامتحانات المصيرية في ظروف عادية وأكدوا في لافتات لهم

رفضهم الخضوع لحتمية السنة البيضاء التي يسعى لتكريسها ميدانيا طرفي النزاع وحسب تلميذ من القسم النهائي قدم من ثانوية سيدي عيش فإن التعفن الذي تتحدث عنه الوزارة بولاية بجاية يقتضي تدخلا سريعا للحيلولة دون الوصول إلى ورم السنة البيضاء.

و قال زميله من مدينة بجاية إن التلاميذ سيصعدون الاحتجاج للمطالبة بالعتبة لبجاية ولرفض شبح السنة البيضاء.

التلاميذ المحتجون الذين شاركوا في مسيرة رفقة أوليائهم قرروا السير من قاعة دار الثقافة في اتجاه مقري مديرية التربية والولاية و ذلك بهدف إسماع صوتهم للمسؤولين، كما تساءل عدد منهم عن جدوى مواصلة الإضراب إذا كان كل ما صرح به مدير التربية خلال ندوته الصحفية صحيحا .

تأتي حركة التلاميذ في الوقت الذي قررت فيه نقابة الكنابست عبر بيانها رقم 02 منذ بداية السنة رفض ما سمته تجاوزات و تهديدات وزارة التربية الوطنية و طالبت قاعدتها بعقد جمعيات عامة لاقتراح سبل جديدة لتصعيد الحركة الاحتجاجية ودعت جميع الأساتذة إلى الاستجابة لنداء الاعتصامات الولائية المتزامنة يوم الإثنين القادم أمام مقرات مديريات التربية عبر جميع الولايات من أجل استعراض عضلاتها و الحفاظ على معنويات المضربين .