كشف وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، اليوم الخميس، أن الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب "إينور"فرع لسوناطراك تسجل تحسنا ماليا متواصلا وأن إنتاج الذهب سيرتفع إلى 286 كلغ سنة 2018.

وأوضح يوسفي أن "إينور" تتوقع زيادة في إنتاج الذهب من 137 كلغ سنة 2016 إلى 286كلع سنة 2018 .

و بفضل هذا التحسن ينتظر أن يسجل عجز الشركة تراجعا من 4.1 مليار دج سنة 2016 إلى 600 مليون دج سنة 2017 ليصل إلى 400 مليون دج متوقعة نهاية 2018 .

و قال الوزير أنه مع حلول 2019 أو 2020 ينتظر أن تشرع الشركة في تسجيل نتائج مالية إيجابية و ذلك نتيجة تطبيق جملة من إجراءات التصحيح المالي خاصة فيما يخص النفقات

و قد عرفت "إينور" وضعية مالية حرجة أفرزتها شراكة فاشلة جمعتها مع شركة استرالية ما بين 2003 و 2011 لاستغلال منجمي الذهب بتيراك و امسماسا (500 كم جنوب تمنراست) قبل أن يقرر الشريك مغادرة البلاد سنة 2012 تاركا وراءه الشركة الوطنية غارقة في الديون.

و إلى جانب منجمي تيراك و امسماسا كشف الوزير عن مشروع لاستغلال الذهب بمنطقة تيريرين بتمنراست هو الآن قيد الدراسة. وأضاف إن الوزارة تنتظر الاطلاع على نتائج هذه البحوث لتقرر ما إذا كان بالإمكان القيام بهذا المشروع. يذكر أن الجزائر احتلت المركز الثالث عربيا و الـ 25 عالميا في تصنيف المجلس العالمي للذهب حول احتياطي الذهب الصادر بداية 2017.