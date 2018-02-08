كشفت اليوم إحصائيات عن تراجع عدد السكان في إيطاليا وانخفاض المواليد للعام التاسع على التوالي، مع تزايد معدلات المواليد الأجانب.

وجاء في تقرير صادر عن المعهد القومي للإحصاء، أن عدد السكان حتى نهاية العام الماضي بلغ 60 مليوناً و494 ألف نسمة، بتراجع قدره 100 ألف نسمة، مقارنة مع 2016.

وتراجع مستوى المواليد بين الإيطاليين، للعام التاسع على التوالي منذ 2008 ، "إذ لم يتجاوز 464 ألف حالة، أي أقل من 2 في المائة مقارنة بالعام 2016.

من جهة أخرى، أبرز التقرير تزايد أعداد المواليد الأجانب الذي ارتفع إلى 58 ألفاً، خلال العام الماضي .وتزايد عدد الوفيات في إيطاليا، إلى 647 ألفاً خلال العام الماضي، وهو رقم أكثر بنحو 31 ألف حالة مقارنة مع 2016.

وتعاني إيطاليا كغيرها من عديد دول أوروبا، ارتفاعاً في نسب الشيخوخة، ما دعا مؤسسات دولية لحث الحكومة الإيطالية للاستفادة من وجود اللاجئين ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.