استصدر الجزائريون خلال العام الماضي، 100 ألف تأشيرة "شنغن" عبر سفارة إسبانيا بالعاصمة، وقنصليتها العامة المتواجدة بولاية وهران، بحسب ما صرح به سفير إسبانيا بالجزائر، اليوم، سانتياغو كاباناس أسورينا، خلال إشرافه على تدشين مركز جديد لمعالجة ملفات التأشيرة بالأبيار.

وبالنسبة للملفات المرفوضة، قال السفير، بأن نسبتها تتراوح من 15 إلى 20 بالمائة من مجمل ملفات الحصول على التأشيرة الإسبانية، والتي تشهد تزايدا في كل عام، وهو دليل على أن العلاقات الاجتماعية بين البلدين متينة.

وقال السفير الإسباني، أن الخدمات التي تديرها شركة “بي أل أس” أنترناشيونال، ستعزز العلاقة بين الجزائر وإسبانيا، مشيرا إلى وجود خدمات نوعية مثل استعمال الرسائل النصية القصيرة، وكذا النسخة المصورة، بالإضافة إلى التصوير ، وخدمات إرسال جوازات السفر عن طريق البريد من أجل راحة مقدمي الطلبات.

وتتعامل شركة "بي، أل ، أس. أنترناشيونال" القائمة بتسيير تلقي ومعالجة ملفات طلب التأشيرة مع ، أن الشركة تتعامل مع 36 بعثة دبلوماسية عبر العالم بحسب ما قال مديرها العام، شيخار أغروال، في ندوة صحفية بالمركز الجديد.