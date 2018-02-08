تمكنت الطالبة الجزائرية فوزية عجايلية من قسم الماستر تخصص واب وذكاء صناعي من اختراع روبوت ذكي.

وحسب الفييديو الذي نشرته الطالبة من ولاية تبسة على موقع اليوتوب فإنها قامت بهذا الانجاز بامكاناتها الخاصة وفي ظرف أربعة أشهر فقط.

وحسب نفس الفيديو فإن الروبوت الذي أسمته "غاردينيا" يستطيع القيام بخمسة مهام هي: نظام التعرف على الصوت، نظام الرقص مثل الانسان، نظام التحدث مع الاشخاص، نظام مسايرة حركة الانسان، نظام تتبع حركة الأشياء والقدرة على تجنب المعوقات أثناء الحركة.