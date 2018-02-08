نظمت كوريا الشمالية الخميس عرضا عسكريا في بيونغ يانغ، بحسب ما أعلن مصدر حكومي كوري جنوبي، عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية التي يستضيفها الجنوب في بيونغ تشانغ.

ولم يبث التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي أي مشاهد مباشرة للاستعراض العسكري إلا أن مصدرا حكوميا كوريا جنوبيا قال "لقد تبلغنا أن الشمال نظم اليوم عرضا عسكريا في ساحة كيم إيل-سونغ في بيونغ يانغ بدءا من الساعة 10,30".

وكانت بيونغ يانغ أعلنت في جانفي الماضي أنها ستحتفل هذه السنة في الذكرى السبعين لتأسيس جيشها في 8 فيفري بدلا من 25 أفريل.

وقد فاجأ النبأ الدول الغربية لا سيما بعد إعادة إحياء بيونغ يانغ مطلع جانفي المفاوضات المتوقفة بين الكوريتين، مغتنمة فرصة إجراء الألعاب الأولمبية لمد اليد إلى سيول.

ويقول محللون إن الشمال يهدف من هذا التقارب إلى تطبيع وضع البلاد كـ"دولة نووية بحكم الأمر الواقع". وقد يسعى لتخفيف العقوبات ضد نظامه وإيجاد شرخ في العلاقات بين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين.

وأعلنت كوريا الشمالية الخميس أنها لا تنوي لقاء ممثلين عن الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن تشو يونغ سام المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله ليس لدينا أية نية للقاء مسؤولين أمريكيين خلال زيارتنا إلى الجنوب، مضيفا لم نستجد يوما حوارا مع الولايات المتحدة ولن نفعل أبدا".