قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن دعوة تدويل الحرمين هي دعوة نكرة وسابقة خطيرة واضحة الشبهات، ُفضحت توجهاتها.



وأضاف السديس خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الرئاسة العامة ستشهد تنفيذ خطة استراتيجية لتواكب رؤية 2030، وذلك بعد تعاقدها مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، للقيام بمشروع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، "مشروع حرمين".



وأوضح أن: "مشروع حرمين يهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة، وهي إعداد خطة استراتيجية متكاملة للرئاسة بعيدة المدى، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية تتضمن برامج ومبادرات عملية منبثقة من الخطة على المدى البعيد، إضافة إلى وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المتابعة والمراجعة الدورية والتطوير للخطة الاستراتيجية".

وأردف السديس: "يشمل نطاق العمل في مشروع حرمين، الرئاسة والإدارات التابعة لها، أخذا في الحسبان العلاقة مع الجهات المعنية بعمل الرئاسة من أجل تحقيق التناسق والتكامل".