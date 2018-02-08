أصدر أحد قضاة المحكمة البريطانية العليا، بحسب وسائل إعلام محلية عدة منها صحيفة ”التايمز”، أمرًا بهدم مسجد ”آبي ميلز” المعروف أيضًا باسم مسجد إلياس في شرق لندن، بحجة أن بناءه غير مسموح به في أرض اعتبرتها البلدية مخصّصة لغير ذلك. والمسجد يرتاده حوالي 20 ألف مصلٍّ كمعدل أسبوعي، ويقع في منطقة ستراتفورد شرق لندن، وتمّ بناؤه كمركز إسلامي مؤقت على أنقاض مصنع للكيماويات، ليستوعب عشرات الآلاف.

وتخفيفًا للمخاوف والقلق، قرّرت جمعية المسجد تقليص السعة إلى 9310 مصل. ومع ذلك رفض مجلس دائرة نيوهام البلدي، التابعة لها أرض المسجد البالغة 18 ألف متر مربع، منح إذن للجمعية بالتوسعة، بحجة أنّ الأرض سبق أن تمّ تخصيصها لمشاريع إسكانية وتجارية.