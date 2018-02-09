هبطت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي اليوم الجمعة بعدما أعلنت إيران خططا لزيادة الإنتاج في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج الخام الأمريكي ليسجل مستوى قياسيا مما عزز المخاوف بشأن ارتفاع حاد في الإمدادات العالمية.

ويأتي الهبوط في الوقت الذي تتراجع في أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين بشأن التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمائة، إلى 64.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش تقريبا. ويوم الخميس هبط برنت 1.1 بالمائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 20 ديسمبرالماضي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمائة، إلى 60.53 دولار للبرميل بعدما هبط واحدا بالمائة في تسوية الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من يناير الماضي. وهوى العقدان أكثر من تسعة بالمائة من مستوى ذروة العام الجاري الذي بلغاه في أواخر يناير الماضي.