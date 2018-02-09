تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقل غرب سكيكدة خلال الأسبوع الجاري من توقيف عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 38 سنة يقومون ببيع قطع نقدية أثرية تعود إلى حقبة زمنية قديمة.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الدرك الوطني أنه يرجح أن تعود هذه القطع النقدية إلى الحقبة النوميدية وأن أفراد العصابة الذين ينحدرون من بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة كانوا على متن مركبة سياحية و قد تم ضبطهم وسط مدينة القل وبحوزتهم 128 قطعة نقدية أثرية .

و أوضح ذات المصدر أن المتهمين كانوا بصدد بيع هذه القطع النقدية لأحد الزبائن مقابل مبلغ 3000 دج للقطعة النقدية الواحدة. و قد تم عرض الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أمرا بالإيداع .

للإشارة فإن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكركرة غرب سكيكدة تمكنت مؤخرا من توقيف شخص كان بصدد بيع كتاب أثري خاص بالقانون الجنائي لدولة تونس يتجاوز عمره سبعة قرون و نصف.