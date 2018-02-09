تجمع عشرات من أنصار مولودية وهران أمام مقر الولاية للمطالبة بتدخل الوالي من أجل إحداث تغييرات على مستوى إدارة النادي الناشط في الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم الذي يتجه لإنهاء موسمه ال22 بدون أي لقب.

وجرى التجمع نهاية عشية أمس الخميس حيث تم في ختامه تقديم عريضة موجهة إلى والي وهران، مولود شريفي، طالب محرروها من المسؤول التنفيذي السعي لدى شركة ''نفطال'' من أجل الإشراف مجددا على النادي الذي كانت قد قادته في سنوات الإصلاح الرياضي, أي في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

وتأتي هذه الحركة بعد أقل من أسبوع على إقصاء المولودية من ثمن نهائي كأس الجزائر على ميدان مولودية بجاية (الرابطة الثانية) بهدف نظيف، لتتبخر بذلك آمال الرياضيين في عاصمة الغرب الجزائري لتجديد العهد مع التتويجات.

ويأمل أنصار المولودية الذين تجمعوا أمام مقر الولاية بأن يغادر المكتب المسير الحالي بقيادة أحمد بلحاج المدعو ''بابا'' مناصبهم في نهاية الموسم، بعدما فشلوا، برأيهم، طيلة السنوات الأربع التي قضوها على رأس الفريق المحترف، في قيادة الحمراوة للفوز بالألقاب. كما طالب الأنصار المحتجون كذلك بإعادة الاعتبار للمقر التاريخي للمولودية الذي يتواجد في حالة سيئة للغاية بعدما طاله الإهمال رغم وعود المسيرين بإعادة ترميمه.

وقبل استضافة دفاع تاجنانت غدا بملعب الشهيد أحمد زبانة برسم الجولة الـ 19،تحتل مولودية وهران المرتبة الخامسة بـ 29 نقطة، وبفارق تسع نقاط كاملة عن الرائد شباب قسنطينة. وبعد خروجهم من منافسة الكأس، يأمل أشبال المدرب التونسي معز بوعكاز في إنقاذ موسمهم من خلال إنهاء البطولة بين الثلاثة الأوائل من أجل المشاركة في منافسة قارية الموسم المقبل.