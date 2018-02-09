دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس قنبلة تقليدية الصنع بالمسيلة، حسب ما أفاد اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني والجمارك تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (97) كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من غليزان وتلمسان، في حين أوقفت مفرزة أخرى مهربا وضبطت شاحنتين و(10120) وحدة من مختلف المشروبات و(25) قنطارا من مادة التبغ بالوادي.

وفي نفس السياق، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ(24648) لترا، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، أربعة (04) مجرمين بحوزتهم (6500) ورقة نقدية مزورة بالعملة الصعبة (أورو).

وبعنابة، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته مسدسا آليا، في حين تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وسوق أهراس.