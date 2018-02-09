عثر صيادون اليوم الجمعة على جثة متقدمة التعفن بشاطئ "كاف واعر" ببلدية حجاج (45 كلم شرق مستغانم) حسبما أستفيد اليوم من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن أمواج البحر ألقت في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بجثة مجهولة الهوية عثر عليها الصيادون وهي تطفو بالقرب من الشاطئ الذي يقع بين بلديتي سيدي لخضر وحجاج.

وذكر المصدر أن عملية البحث عن هذه الجثة بدأت مساء أمس الخميس بعد أن أبلغ أحد الصيادين عن رؤيته لجثة على بعد ميلين بحريين شمال منطقة العبادة بالكاف لصفر (بلدية سيدي لخضر).

وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الصحية لسيدي لخضر من أجل إتمام إجراءات التعرف عليها واستكمال التحقيقات حول ملابسات هذه الحادثة يضيف نفس المصدر.

ويرجح أن تكون هذه الجثة لأحد المفقودين خلال رحلة الهجرة غير الشرعية التي انطلقت قبل أسبوعين من الميناء الصغير بسيدي لخضر (50 كلم شرق مستغانم) نحو الضفة الأخرى من المتوسط.

وكان 11 شخصا ينحدرون من ولايتي غليزان ومستغانم قد انطلقوا في رحلة هجرة غير شرعية في 25 جانفي الماضي قبل أن ينقلب بهم القارب نتيجة الظروف الجوية السيئة على بعد 35 ميل بحري شرق الميناء التجاري ما تسبب في هلاك امرأة (34 سنة) وفقدان ستة أشخاص آخرين.