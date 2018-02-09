تعادل شباب قسنطينة واتحاد الحراش بنتيجة بيضاء (0-0) في لقاء جمع بينهما اليوم الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة, لحساب الجولة ال 19 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم.

وبعد هذه النتيجة يبقى شباب قسنطينة في صدارة الترتيب بـ 39 نقطة, بينما يحتل اتحاد الحراش المركز 15 وما قبل الأخير بـ 17 نقطة.

من جهته انهزم الملاحق اتحاد الجزائر على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية بنتيجة هدفين لهدف.

وسجل للاتحاد اللاعب المغربي الهجهوج في الشوط الاول، فيما وقع أهداف "المكرة" كل من سوقر وثابتي.

وفي مقابلة اخرى انهزم اتحاد البليدة أمام نادي بارادو بنتيجة (0-1), في لقاء جمع بينهما اليوم الجمعة بالبليدة بدون حضور الجمهور.

وسجل الهدف الوحيد للفريق الزائر, اللاعب بوزوق (د 51)، بعد هذه النتيجة يرتقي نادي بارادو مؤقتا للمركز السادس برصيد 28 نقطة, بينما تتعقد أوضاع اتحاد البليدة الطي يبقى قابعا في المرتبة الـ 16 والأخيرة بمجموع 12 نقطة.

وتختتم هذه الجولة يوم غد السبت.

و كانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الثلاثاء الفارط بإجراء ثلاث مباريات مقدمة بسبب مشاركة وفاق سطيف و مولودية الجزائر و شباب بلوزداد في الدور التمهيدي (ذهاب) للكِؤوس الإفريقية للأندية.

النتائج الفنية لمباريات يوم الجمعة:

اتحاد البليدة - نادي بارادو 0-1

شباب قسنطينة - اتحاد الحراش 0-0

اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس 1-2

السبت 10 فيفري :

وهران: مولودية وهران - دفاع تاجنانت (00ر16)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - نصر حسين داي (00ر16) دون جمهور

مباريات لعبت الثلاثاء 9 فيفري:

اولمبي المدية - مولودية الجزائر 1-0

شبيبة الساورة - وفاق سطيف 0-0

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة 1-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 38 19

2. شبيبة الساورة 31 19

3. اتحاد الجزائر 30 19

--. مولودية الجزائر 30 19

5. مولودية وهران 29 18

6 . نادي بارادو 28 19

7. نصر حسين داي 26 18

--. وفاق سطيف 26 19

9 .أولمبي المدية 23 19

10. اتحاد بلعباس 23 19

11. شباب بلوزداد 22 19

12. اتحاد بسكرة 19 19

13 . دفاع تاجنانت 18 18

--. شبيبة القبائل 18 18

15. اتحاد الحراش 17 19

16. اتحاد البليدة 12 19

ملاحظة: الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.