الرابطة الثانية:نتائج الجولة 19 والترتيب
النتائج الكاملة و الترتيب عقب مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, اليوم الجمعة.
شباب عين فكرون - أولمبي الشلف 0 - 2
سريع غليزان - شباب باتنة 2 - 0
وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة 0 - 2
أمل بوسعادة - مولودية بجاية 1 - 0
رائد القبة - مولودية العلمة 2 - 1
أهلي برج بوعريريج - جمعية وهران 2 - 0
غالي معسكر - مولودية سعيدة 0 - 2
شبيبة بجاية - جمعية عين مليلة 2 - 0
الترتيب نقاط لعب
1. جمعية عين مليلة 37 19
2. مولودية بجاية 35 19
--. شبيبة سكيكدة 35 19
4. أهلي برج بوعريريج 34 19
5. شبيبة بجاية 33 19
6. أولمبي الشلف 32 19
--. سريع غليزان 32 19
8. جمعية وهران 26 19
9. أمل بوسعادة 24 19
10. مولودية سعيدة 23 19
--. رائد القبة 20 19
--. وداد تلمسان 20 19
13. غالي معسكر 19 19
14. مولودية العلمة 17 19
15. شباب عين فكرون 16 19
16. شباب باتنة 15 19.