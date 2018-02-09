الرابطة الثانية: نتائج الجولة 19 والترتيب

رياضة
9 فبراير 2018 () - إ.ب/وأج
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النتائج الكاملة و الترتيب عقب مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة.

 

شباب عين فكرون - أولمبي الشلف      0 - 2

سريع غليزان - شباب باتنة              2 - 0

وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة              0 - 2 

أمل بوسعادة - مولودية بجاية             1 - 0

رائد القبة - مولودية العلمة                2 - 1

أهلي برج بوعريريج - جمعية وهران   2 - 0

غالي معسكر - مولودية سعيدة            0 - 2

شبيبة بجاية - جمعية عين مليلة          2 - 0

 

         الترتيب                        نقاط         لعب

1. جمعية عين مليلة               37          19 

2. مولودية بجاية                  35          19  

--. شبيبة سكيكدة                  35          19

4. أهلي برج بوعريريج          34          19

5. شبيبة بجاية                    33          19 

6. أولمبي الشلف                  32          19

--. سريع غليزان                 32          19

8. جمعية وهران                 26          19

9. أمل بوسعادة                  24          19

10. مولودية سعيدة              23          19

--. رائد القبة                     20          19

--. وداد تلمسان                   20         19 

13. غالي معسكر                19          19 

14. مولودية العلمة              17          19 

15. شباب عين فكرون          16          19

16. شباب باتنة                  15          19.  

 

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