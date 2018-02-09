النتائج الكاملة و الترتيب عقب مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة.

شباب عين فكرون - أولمبي الشلف 0 - 2

سريع غليزان - شباب باتنة 2 - 0

وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة 0 - 2

أمل بوسعادة - مولودية بجاية 1 - 0

رائد القبة - مولودية العلمة 2 - 1

أهلي برج بوعريريج - جمعية وهران 2 - 0

غالي معسكر - مولودية سعيدة 0 - 2

شبيبة بجاية - جمعية عين مليلة 2 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 37 19

2. مولودية بجاية 35 19

--. شبيبة سكيكدة 35 19

4. أهلي برج بوعريريج 34 19

5. شبيبة بجاية 33 19

6. أولمبي الشلف 32 19

--. سريع غليزان 32 19

8. جمعية وهران 26 19

9. أمل بوسعادة 24 19

10. مولودية سعيدة 23 19

--. رائد القبة 20 19

--. وداد تلمسان 20 19

13. غالي معسكر 19 19

14. مولودية العلمة 17 19

15. شباب عين فكرون 16 19

16. شباب باتنة 15 19.