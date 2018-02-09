تعرض المدافع الدولي الجزائري لنادي نابولي فوزي غولام, لكسر على مستوى العظم المتحرك للركبة, بعد شفاءه وعودته مؤخرا إلى تدريبات فريقه إثر إصابة في الأربطة المعاكسة أبعدته طويلا عن الميادين, و ذلك حسبما نقله اليوم الجمعة الموقع الرسمي لنادي جنوب إيطاليا.

وكشف نابولي عبر بيان رسمي أن غولام, قد "أصيب مجددا بصفة خطيرة على مستوى نفس الركبة خلال تدريبات اليوم الجمعة و نظن أنها على مستوى العظم المتحرك", حسب نفس المصدر.

وبالتالي لن يلعب الظهير الجزائري (11 مقابلة و هدفين في البطولة) هذا الموسم من جديد, و هي ضربة موجعة لخريج مدرسة نادي سانت ايتيان, الذي كان يعول على اللعب مع فريق الأزرق السماوي عن قريب.

وكان صاحب الكرة الذهبية الجزائرية لسنة 2017, قد أصيب في الفاتح نوفمبر الماضي في لقاء نابولي ضد مانشستر سيتي (خسارة 2-4) لحساب رابطة أبطال أوربا, قبل أن يعود إلى التدريبات يوم 15 جانفي 2018.