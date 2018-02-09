دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لعملية غصن الزيتون التي أطلقتها القوات التركية في 20 جانفي الماضي ضدّ التنظيمات الإرهابية في مدينة عفرين السورية.

وأوضح لودريان في تصريح للصحفيين بالعاصمة الفرنسية باريس، أنّ عملية غصن الزيتون تتسب في الحاق الضرر بحياة المدنيين، وأنّه من الواجب وقفها وعدم مواصلتها.

وأضاف لودريان أنّ تركيا لديها الحق في الدفاع عن أمن حدودها ومواطنيها، لكن هذا لا يعني الحاق الضرر بالمدنيين في سوريا.

وسبق للوزير الفرنسي أن أدلى بتصريحات مماثلة حول غصن الزيتون، وقال: "لتركيا حقاً مشروعا في حماية أمن حدودها ولكن حماية أمن الحدود لا يعني قتل المدنيين"، متهماً أنقرة أيضاً بانتهاك القانون الدولي.

ويواصل الجيش التركي، منذ 20 جانفي الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كا كا" الإرهابيين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.