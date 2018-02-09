خرج اللاعب رياض محرز عن صمته اليوم الجمعة بعد عدة أيام من الغياب على تدريبات نادي ليستر سيتي.

وأصدر الدولي الجزائري بيانا صحفيا، دافع فيه عن نفسه، بعدما عودته إلى تدريبات ليستر سيتي صبيحة الجمعة.

وأكد محرز في بيانه أن نادي ليستر سيتي كان على علم بمكان وجوده سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أعماله، متهما العديد من الناس والصحفيين بالحديث عنه وعن أشياء لا يعرفونها، والقيام قاموا بافتراضات دون التحقق من القصة بشكل مناسب طيلة العشرة أيام الماضية، مضيفا " أود التوضيح بأن جميع الافتراضات غير صحيحة تماما".

من جهة اخرى أبدى محرز وفاءه لنادي ليستر سيتي قائلا " لقد كنت جزءً من نادي ليستر سيتي الذي حقق الصعود للدوري الممتاز والذي تُوج باللقب .. لقد أعطيت 100 بالمائة عندما ألعب للفريق .. "الأهداف هي نفسها اليوم وفي المستقبل، عندما يطلب مني أن أكون جزءً من الفريق، اطمئنوا سأواصل تقديم كل ما عندي".