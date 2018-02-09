أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، مارتين شولتز، أنه لن يتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الإئتلافية التي اتفق بشأنها مع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وجاء في بيان لمارتن شولتز،أنه لن ينضم إلى الحكومة الاتحادية، معربا عن أمله بأن يؤدي ذلك إلى إنهاء الجدل داخل حزبه .

وأقدم شولتز على هذه الخطوة سعيا لتجاوز الخلافات في صفوف الاشتراكيين الديمقراطيين، وسط مخاوف من عدم موافقة أعضاء الحزب على الصفقة بشأن تشكيل حكومة إئتلافية،التي تم التوصل إليها قبل أيام بين شولتز والمحافظين بقيادة أنجيلا ميركل وهووت زيهوفر.

وفي وقت سابق أدلى شولتز بوعود متناقضة، حيث أعلن فور خسارة حزبه في الانتخابات التشريعية أمام الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنه سيكون في المعارضة، ومع ذلك دخل المشاورات حول حكومة إئتلافية مع ميركل في وقت لاحق حسب ما أفادت به "روسيا اليوم".

وأعلن شولتز أنه لن يكون وزيرا في حكومة ميركل في أي حال من الأحوال، ثم تم الاتفاق على أنه سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الإئتلافية.