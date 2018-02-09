أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ,مارتين شولتز ,انه لن يتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الائتلافية التي اتفق بشأنها مع حزب المستشارة الألمانية انجيلا ماركيل.

وجاء في بيان لمارتن شولتز,انه لن ينضم الى الحكومة الاتحادية ,معربا عن أمله بأن يؤدي ذلك إلى إنهاء الجدل داخل حزبه .

وأقدم شولتز على هذه الخطوة سعيا لتجاوز الخلافات في صفوف الاشتراكيين الديمقراطيين ,وسط مخاوف من عدم موافقة أعضاء الحزب على الصفقة بشان تشكيل حكومة ائتلافية,التي تم التوصل اليها قبل أيام بين شولتز والمحافظين بقيادة انجلا ميركل وهووت زيهوفر.

وفي وقت سابق أدلى شولتز بوعود متناقضة ,حيث أعلن فور خسارة حزبه في الانتخابات التشريعية أمام الاتحاد المسيحي الديمقراطي انه سيكون في المعارضة ,ومع ذلك دخل المشاورات حول حكومة ائتلافية مع ميركل في وقت لاحق حسب ما أفادت به "روسيا اليوم".

وأعلن شولتز انه لن يكون وزيرا في حكومة ميركل في أي حال من الأحوال ,ثم تم الاتفاق على انه سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الائتلافية.