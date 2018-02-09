أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إسرائيل، الجمعة، بأنه سيتعين عليها أيضا تقديم "تنازلات كبيرة" من أجل السلام مع الفلسطينيين.



وأثار اعتراف ترامب في السادس من ديسمبر بالقدس عاصمة لإسرائيل غضب الفلسطينيين، الذين قالوا إنهم يتطلعون إلى قوى عالمية إضافية يمكنها أن تلعب دور الوساطة.



وفي حديث لصحيفة إسرائيلية أذيعت منه مقتطفات قبل نشره بالكامل يوم الأحد القادم، وصف ترامب قراره بشأن القدس بأنه "نقطة مهمة" في عامه الأول في الرئاسة.



وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في حرب 1967، وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



وقال ترامب لصحيفة (إسرائيل هيوم) اليومية "أود أن أوضح أن القدس هي عاصمة إسرائيل. وفيما يتعلق بالحدود، سأؤيد ما يتفق عليه الجانبان فيما بينهما".



وأضاف دون الخوض في التفاصيل "أعتقد أنه سيتعين على الجانبين تقديم تنازلات كبيرة من أجل إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام".



وتزامن الحديث الصحفي مع أنباء عن توتر جديد بين الفلسطينيين والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عقب مقتل مستوطن يهودي على يد فلسطيني.