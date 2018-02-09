كشفت وكالة الأنباء الإيرانية ”إيرنا”، عن دعوة الصانع الفرنسي ”بيجو”، ”إيران خودرو” الإيراني لوضع خط إنتاج لسيارات العلامة الفرنسية في الجزائر. وجاءت الدعوة في إطار زيارة قام بها نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات لبيجو، يانيك بيزار، إلى إيران، حيث وقّع على عقد بقيمة 700 مليون أورو. وأشار المسؤول الفرنسي، أن ”إيران خودرو” ستزوّد ”بيجو” بقطع سيارات تحتاجها في الجزائر أو إقامة خط للإنتاج كأحد أعضاء الصانع الفرنسي. ويرغب الشريك الفرنسي في استغلال القدرات المتاحة في إيران لفائدة مصنع وهران الذي سيكون عمليا في 2019، مع خروج أول سيارة في ديسمبر 2018.