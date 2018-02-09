تقدّم أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي للبليدة، بشكوى رسمية إلى العدالة، يتهم فيها ممثلين عن بروتوكول الوالي، بإهانته عبر دفعه ومنعه من حضور مراسيم زيارة وزيرة التضامن التي تنتمي إلى حزبه. وبرر المنتخب الغاضب شكواه، بأن الأمر حدث على مرأى من زملائه المنتخبين والوفد الذي حضر الزيارة. بعض من الحاضرين علقوا على الحادث منكّتين بالقول: ”ليست هذه المرة الأولى التي تعبّر فيها الإدارة عن احتقارها للمنتخبين الذين تحوّلوا في نظرها إلى مجرد شخوص لا قيمة لها”.