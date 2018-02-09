قال أحد المواطنين بڤالمة، إنه عندما قصد مصلحة طب العظام بمستشفى الحكيم عقبي، لم يجد الطبيب، وهو ما استدعى انتظاره لفترة طويلة، غير أن المعني لم يظهر خلالها. ونتيجة لإلحاح المرضى القادمين من مناطق متفرقة، تم الاتصال به ليجيب المعني بأنه ”راح يتحمم”. والغريب أن العديد من الأطباء في هذا المستشفى، ينتجون يوميا سلوكات تتنافى وأخلاقيات مهنتهم، ويعمدون للتغيّب نظرا لالتزاماتهم خارجها، سواء في عيادات خاصة أو للقيام بأعمال أخرى.. دون أن تحرّك الإدارة ساكنا، مما اضطر أحدهم إلى التعليق قائلا: ”لا إشكال ما دام المتضرر هو المواطن البسيط”.