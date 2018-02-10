دوت انفجارات جديدة في ريف دمشق نتيجة تجدد الغارات الإسرائيلية، وأكدت مصادر سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لبعض الضربات الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن المضادات الجوية تصدت للغارات الإسرائيلية الجديدة فوق ريف دمشق، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منطقة الكسوة تحديدا.وقد بدأت الأحداث منذ فجر اليوم السبت، بعد أن أسقطت الدفاعية الجوية السورية طائرة إسرائيلية من نوع "F-16"، بعد أن شنت غارة على أهداف عسكرية في المنطقة الوسطى.

وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة، نفى الجيش الصهيوني ذلك، فيما اعترف بإسقاط إحدى مقاتلاته.

وأعلن الجيش الاحتلال، تحطم مقاتلة "F-16" إسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها نجيا وتم إجلاؤهما.

وأعلن الجيش الصهيوني، أن إصابة أحد طياري المقاتلة الإسرائيلية "F-16" التي تحطمت على هضبة الجولان شديدة الخطورة.وقال إنه تم إسقاط المقاتلة الإسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا. وأضاف أنه تم اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار، أطلقت من مطار "تيفور" في منطقة تدمر في سوريا باتجاه إسرائيل، وأن سلاح الجو ال

وأوضح أن صافرات الإنذار، التي أطلقت في هضبة الجولان ناتجة عن نيران سورية أطلقت باتجاه طائراتنا، مشيرا إلى أن الحادث ما يزال مستمرا.