حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية ، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تكون مصحوبة برياح قوية مع البرد أحيانا، على المناطق الساحلية لوسط وشرق البلاد.

وأوضحت النشرية إن الأمطار الغزيرة ستستمر طيلة اليوم السبت والليلة المقبلة، وتخص ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، تيبازة، عين الدفلى، عنابة، الجزائر العاصمة وحددت الأرصاد الجوية صلاحية النشرية الخاصة بداية من صباح اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح الغد الأحد، ويتوقع أن تصل أو تتجاوز كمية الإمطار المتساقطة 30 ملم محليا.