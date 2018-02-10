نفت "غرفة عمليات حلفاء سوريا"، التي تضم قياديين من روسيا وإيران و"حزب الله"، وتتولى تنسيق العمليات القتالية في سوريا، إرسال أي طائرة مسيرة فوق الأجواء فلسطين المحتلة فجر السبت، واصفةً الاتهامات في هذا الصدد بأنها "افتراء".



وأوردت في بيان: "ما قاله العدو الصهيوني في أنها (الطائرة) كانت تستهدفه ودخلت المجال الجوي لفلسطين المحتلة هو كذب وافتراء وتضليل"، في رد على تأكيد الصهاينة انهم اعترضوا فوق سماء فلسطين طائرة إيرانية من دون طيار انطلقت من سوريا.



وأكد التحالف العسكري الذي يُقاتل دعماً للرئيس السوري بشار الأسد، إن إسرائيل ستشهد "رداً قاسياً وجدياً" على "إرهابها" من الآن فصاعداً، مشيراً إلى أن إسرائيل هاجمت قاعدة للطائرات من دون طيار في وسط سوريا.



وأوضح البيان، أن طائرات من دون طيار انطلقت من مطار التيفور في الصباح لتنفيذ مهمات روتينية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في منطقة صحراوية في سوريا.



من ناحيته، رفض نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي التعليق على تقرير عن اعتراض إسرائيل طائرة إيرانية من دون طيار انطلقت من سوريا، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.



وحذّر من أن طهران قادرة على "تدمير كل القواعد الأمريكية في المنطقة وخلق جحيم للنظام الصهيوني"، وفق ما ذكرت الوكالة.



من جهته، أعلن جيش الاحتلال إن نيراناً سورية مضادة للطائرات أسقطت إحدى طائراته، بعدما اعترضت إسرائيل طائرة إيرانية من دون طيار انطلقت من سوريا وهاجمت أهدافاً إيرانية هناك.



وجاء في بيان للجيش الصهيوني: "اعترضت طائرة هليكوبتر مقاتلة بنجاح طائرة إيرانية من دون طيار انطلقت من سوريا وتسللت إلى فلسطين المحتلة".