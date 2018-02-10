أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس الجمعة،عنصر دعم للجماعات الإرهابيةبالبويرة، فيما تم تدمير أربع قنابل تقليدية الصنع بتيبازة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، شاحنة محملة بـ (42.3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران، خمسة تجار مخدرات وحجزت (50) كيلوغراما من الكيف المعالج و(03) مركبات.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة، ثلاثة أشخاص بحوزتهم سلاحين(02) ناريين، في حين تم توقيف (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وتبسة.