تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية باتنة من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في تزوير العملات النقدية متكونة من 03 أشخاص. حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاءت هذه العملية ، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إثر تلقي مصالح الأمن لمعلومات مفادها أن مجموعة من الأشخاص تقوم بتقليد وطرح أوراق نقدية من العملة الوطنية للتداول، وعلى الفور قامت قوات الشرطة بتكثيف تحرياتها والتي مكنت من تحديد هوية أعضاء الشبكة الإجرامية التي تم توقيفها، أين تم حجز مبلغ من المال المقلد يقدر بـ 212.000 دج ومواد تدخل في عملية تزوير الأوراق النقدية وتتمثل في جهاز إعلام آلي ألة طباعة ملونة متعددة الوظائف مزودة بماسح ضوئي سكانيري نفاثة للحبر وكمية من المواد الكيماوية.

وفي إطار محاربة الإجرام -يضيف البيان- تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا في العقد الثاني من العمر عن قضية سرقة من داخل منزل عن طريق التسلق والكسر.

وفي ظرف وجيز تم توقيفهما واسترجاع جميع المسروقات وتسليمها للضحية، كما بينت التحقيقات أن المشتبه بهما متورطان في قضية التحطيم العمدي لموقف حافلات على مستوى أحد أحياء المدينة.

كما أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين شخصين في الثلاثينات من العمري أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني وبحوزتهما مبلغ مالي يفوق القيمة المسموح بها، حيث تمكنت عناصر الشرطة من ضبط 16100أورو عند الشخص الأول و 10000 أورو عند المشتبه فيه الثاني.