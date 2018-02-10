سبب تساقط الثلوج الكثيفة في غلق طرق وطنية عديدة عبر المناطق الشمالية للبلاد، حسب ما أفاد بيان للدرك الوطني.

وأوضح البيان اليوم السبت، بأنّ الثلوج تسببت في غلق 4 طرق ولائية و5 وطنية.

وأهم الطرق المغلقة، البويرة الطريق الوطني رقم 33 بسبب تراكم الثلوج الرابط بين بلديتي الأصنام (البويرة) وواسيف (تيزي وزو) على مستوى تيكجدة ببلدية الأصنام.

بالإضافة إلى ولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 33 بسبب تراكم الثلوج الرابط بين تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي دائرة واسيف الطريق الوطني رقم 15 انجراف التربة الرابط بين بلدية افرحونان ولاية تيزي وزو و بلدية الشرفة ولاية البويرة الطريق الوطني رقم 30 بسبب تراكم الثلوج الرابط بين تيزي وزو والبويرة بالمكان المسمى تيزي نكولان بلدية إبودرارن.

باتنة أيضا الطريق الوطني رقم 87 بسبب تراكم الثلوج الرابط بين بلديتي ثنية العابد و تيمقاد من قرية أولاد عزوز إلى غاية ثنية الرصاص حدود بلدية وادي الطاقة.

بجاية الطريق الوطني 26أ بسبب تراكم الثلوج الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى فج شلاطة الطريق الولائي 159 بسبب تراكم الثلوج الرابط بين الطريق الوطني 26أ وبلدية اوزلاقن بقرية الما.