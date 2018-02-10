أكد العضو البارز في هيئة كبار العلماء بالسعودية، الشيخ عبد الله المطلق، إن المرأة ليست ملزمة بارتداء العباءة تحديدا ما دامت تستر نفسها بملابس محتشمة، في إشارة جديدة على مساعي المملكة نحو التحديث.

وقال المطلق في برنامجه التلفزيوني أمس الجمعة " ، حسب ما ذكرته وكالة رويترز، إن أكثر من 90 بالمائة من المسلمات الملتزمات في العالم الإسلامي ما عليها العباءة… ولا يعرفن العباءات ونحن نراهن في مكة والمدينة، نساء ما شاء الله ملتزمات من حفظة القرآن ومن الداعيات إلى الله، لكن ما عندهن عباءات".

وتابع يقول"ولهذا أحبتي في الله، ما نلزم الناس بالعباءات… إذا سترت المرأة نفسها بعباءة أو بغير ذلك… فالمقصود الستر".

ويع هذا التصريح الأول من نوعه الذي يصدر عن رجل دين بارز في المملكة، ويتسق أيضا مع نمط ظهر في الآونة الأخيرة من توسيع نطاق الحريات في السعودية بالتزامن مع صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولا يسمح إلا للعلماء الذين تعينهم الحكومة في هيئة كبار العلماء بإصدار الفتاوى، وتفسيراتهم للشريعة الإسلامية تشكل أسس النظام التشريعي في المملكة.

وفي السنوات الأخيرة بدأت سعوديات في ارتداء عباءات بعضها بألوان فاتحة أو زاهية في تناقض صارخ مع الأسود التقليدي. وفي بعض المناطق، بدأت تنتشر العباءات المفتوحة التي توضع على تنورات طويلة أو على سراويل من الجينز.

وشهدت المملكة قرارات لتوسيع حقوق المرأة في الآونة الأخيرة من بينها قرار السماح للنساء بحضور أحداث رياضية مع الرجال والسماح لهن بقيادة السيارات.

وعلى الرغم من ذلك، تواجه المملكة انتقادات لاستمرار فرضها قيودا على المرأة. وانتقد نشطاء استمرار تطبيق نظام الولي الذي يتطلب موافقة رجل من أفراد العائلة على دراسة المرأة في الخارج وسفرها وأنشطة أخرى.