خضع المدافع الدولي الجزائري لنادي نابولي فوزي غولام, الذي أصيب مجددا على مستوى الركبة, لعملية جراحية "ناجحة" بعيادة "فيلا ستيوارت" بروما, حسب ما أعلن عنه النادي في بيان نشره سهرة أمس الجمعة على موقعه الرسمي.

ويوضح بيان نادي نابولي ما يلي : "خضع غولام لعملية جراحية بعيادة فيلا ستيوارت من طرف البروفيسور مارياني بعد كسر طولي لرضفة العظم للرجل اليمنى, والتي كللت بالنجاح. سيشرع فوزي في عملية التأهيل اليوم السبت, حيث سيخضع من جديد للمراقبة بعد أسبوعين, على أن يستأنف التدريبات بعد شهر".

هذه الإصابة هي الثانية للمدافع الأيسر للخضر, بعد تلك التي تعرض لها يوم الفاتح نوفمبر الماضي, حيث اصيب بتمزق على مستوى الرباط المعاكس للركبة, خلال الهزيمة التي تكبدها الفريق بميدانه أمام مانشستر سيتي (2-4) في منافسة رابطة الأبطال الأوروبية قبل ان يخضع لعملية جراحية بعد ثلاثة أيام بنفس العيادة بالعاصمة الإيطالية, روما.

وكان اللاعب السابق لنادي سانت إيتيان الفرنسي قد استأنف التدريبات الجماعية في شهر جانفي الماضي, حيث كان من المتوقع أن يعود للمنافسة يوم 22 فيفري الجاري على ميدان نادي راد بول ليبزيغ الألماني في الدور السادس عشر (اياب) لمنافسة أوروبا ليغ.

وكان غولام (27 عاما) قد سجل هدفين في 11 ظهورا في البطولة هذا الموسم حيث يحتل فريقه حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب. و في حال الفوز سهرة اليوم السبت ضد لاتسيو روما, سيستعيد نابولي الصدارة من جوفنتوس التي فازت مساء أمس الجمعة (2-0) على ميدان فيورنتينا.