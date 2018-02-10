تمكنت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي مؤخرا من توقيف شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني وبحوزتهما مبلغ مالي يفوق 26 ألف أورو, حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لمصالح الأمن الوطني.

كما تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية باتنة من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في تزوير العملات النقدية مكونة من ثلاثة أشخاص, وتم حجز 212 ألف دينار جزائري مزورة.

وبولاية سكيكدة, تم توقيف شخصين مسبوقين قضائيا في قضية سرقة حلي ذهب ومجوهرات وأجهزة رقمية من داخل منزل عن طريق الكسر مع استرجاع جميع المسروقات وتسليمها للضحية.