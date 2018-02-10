أعلن اليوم وزير المالية عبد الرحمان راوية ، عن اعتماد إصلاحات في نظام الدعم مؤكدا عدم مراجعة الدعم مجددا عن مادة البنزين السنة المقبلة 2019 كما يعني ارتقاب زيادة معتبرة في الأسعار.

و أوضح وزير المالية عبد الرحمن راوية على هامش اجتماع وزراء المالية العرب مع صندوق النقد الدولي بدبي بالامارات العربية المتحدة ، بأنّ الحكومة تنوي مراجعة وتخفيض الدعم عن البنزين في عام 2019.

و هو ما يعني رفعا معتبرا لسعر البنزين، مضيفا أنّ الحكومة سترفع الدعم عن سلع أخرى عام 2020.دون ذكرها، وأعاد وزير المالية التذكير بمراجعة الحكومة لنظام الدعم مع توجيهه لصالح محدودي الدخل.يذكر أن الجزائر تحضر نظام دعم محدد بالتنسيق مع البنك العالمي .