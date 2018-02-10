انتقد سفيان جيلالي خلال لقاء له مع أنصار جمعية " صوت الكلمات " بمسرح بجاية بشدة نعيمة صالحي وقال أنها لا تستحق كل هذا التهويل مبررا خرجتها النارية برغبة النظام في جس نبض الجزائريين حول مسألة الهوية و استغلال الظرف لشرعنة مشروع العهدة الخامسة و وصفها بغير المتوازنة نفسيا و عقليا و ان سعيها الجهنمي لإذكاء الفتنة بين الشعب الجزائري سيكون مآله الفشل.

و أكدا أن الشعب الجزائري الذي آمن بأن بلاده التي تمتد على طول شمال افريقيا لن يحصرها في بقعة صغيرة لأن الجزائر كلها أمازيغ حتى و أن اختلفت الألسنة لعوامل تاريخية لا أكثر .

كما عبر عن رفضه لطرح حركة الماك التي تدعو الى التسيير الذاتي لمنطقة القبائل حيث قال أنه طلب غير معقول لأن الجزائر كلها أمازيغية و يوجد شعب واحد اسمه الشعب الجزائري بأبعاده المختلفة و هويته الوحيدة التي هي أمازيغية .

سفيان جيلالي استغل اللقاء لعرض كتابه الجديد " المجتمع الجزائري ، صدمة العصرنة و أزمة القيم و المعتقدات " الذي أشار فيه رفض الشعب الجزائري العودة الى عهد السلف الغابر و تخوفه من التغيير الذي تحمل العصرنة بين طياتها و للإشارة فإن سفيان جيلالي حاول أكثر من مرة الانفلات من النقاش السياسي و التركيز على محتوى مؤلفه الجديد إلا أن الحضور يعيده الى سكة السياسة في كل مرة.

وقال المتحدث بأن هدف المعارضة هو مساعدة النظام للرحيل و تحطيم جدار الخوف الذي أرساه أركان النظام الهرم بينه و الشعب الجزائري.

و قال أنه أعلن الحرب على العهدة الخامسة و أنه لن يدع النظام يجدد العهدة للرئيس بوتقليقة و هدد بدعوة الشعب الجزائري للخروج الى الشارع و أن أضطر سيفعل ذلك وحيدا .