وضعت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية اليوم السبت جهاز إجلاء صحي خاص تحت تصرف المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وكذا الحالات المستعجلة وذلك في أعقاب الاضطرابات المناخية المتواصلة التي تشهدها المنطقة منذ أمس الجمعة, حسبما علم من مسؤولي هذه الهيئة.

وأوضح الملازم كريم بن فحصي أنه تم اقتناء عدة سيارات إسعاف و مركبات طبية خفيفة لنقل بعض المرضى المزمنين الذين يحتاجون إلى الرعاية على مستوى الهياكل الصحية بالمنطقة وتجنيبهم بذلك المضاعفات المحتملة.

كما يأتي تنصيب هذا الجهاز لمساعدة المرضى على تخطي بعض الصعوبات التي يواجهها عدد من الخواص و المصالح الصحية التابعة للخواص للوصول إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية بالمنطقة، في ظل الصعوبة المرورية التي تشهدها العديد من الطرق, وفقا لما ذكره المصدر الذي أضاف أنه سيتم إعطاء الأولوية لمرضى القصور الكلوي والنساء الحوامل على وشك الولادة.

وأوضح أن مصالحه تلقت عدة بلاغات عن حالات إجلاء تخص هاتين الفئتين, مشيرا إلى أنه بفضل هذا الجهاز تمكن العديد من هؤلاء المرضى من الوصول إلى الهياكل الصحية بمناطقهم والاستفادة من جلسات تصفية الدم.

وتم توزيع وسائل أخرى للإجلاء وفقا لما ذكره الملازم كريم بن حفصي عبر أهم الطرق الرئيسية, سيما منها على مستوى الطريق الوطني رقم 1 و 8 و 18 لمساعدة مستخدمي الطرقات الذين يمكن أن تعرقلهم الثلوج وكذا من أجل التدخل في حالة وقوع حوادث مرور.