عقد كل من شبيبة القبائل ودفاع تاجنانت وضعيتهما في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد تعثرهما اليوم السبت في ختام مقابلات الجولة 19.

وواصلت شبيبة القبائل سلسلة نتائجها السلبية بتعادلها على أرضية ميدان 1 نوفمبر بتيزي وزو ضد نصر حسين داي بنتيجة هدف في كل شبكة، وهي النتيجة التي لا تخدمها بتاتا باعتبار ان اشبال المدرب سعدي باتوا يبتعدون عن ثلاثي المؤخرة بنقطة واحدة فقط، فيما رفعت "النصرية" رصيدها إلى النقطة 27 في المركز السابع.

وفي المقابلة الثانية التي أجريت اليوم حققت مولودية وهران فوزا مهما على دفاع تاجنانت بثلاثة أهداف لهدفين، سمح لها بالارتقاء إلى الوصافة برصيد 32 نقطة، فيما تعقدت وضعية الدفاع في المؤخرة، وتجمد رصيده عند النقطة 18 في المركز 14.

النتائج:

مولودية وهران - دفاع تاجنانت 3 - 2

شبيبة القبائل - نصر حسين داي 1 - 1

اتحاد البليدة - نادي بارادو 0 - 1

شباب قسنطينة - اتحاد الحراش 0 - 0

اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس 1 - 2

أولمبي المدية - مولودية الجزائر 1 - 0

شبيبة الساورة - وفاق سطيف 0 - 0

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 39 19

2. مولودية وهران 32 19

3. شبيبة الساورة 31 19

4. اتحاد الجزائر 30 19

--. مولودية الجزائر 30 19

6 . نادي بارادو 28 19

7. نصر حسين داي 27 19

8. وفاق سطيف 26 19

9. أولمبي المدية 23 19

--. اتحاد بلعباس 23 19

11. شباب بلوزداد 22 19

12. اتحاد بسكرة 19 19

--. شبيبة القبائل 19 19

14. دفاع تاجنانت 18 19

15. اتحاد الحراش 17 19

16. اتحاد البليدة 12 19

ملاحظة: الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", بخصم ست نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.