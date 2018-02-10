قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه تم إسقاط مروحية تابعة للجيش التركي في العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة ضد الأكراد شمال سوريا. وأعلن رئيس الوزراء علي يلدريم مقتل عسكريين تركيين كانا على متن المروحية، مضيفا عدم وجود دليل على "تدخل خارجي" في الحادثة.



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن مروحية عسكرية تركية أسقطت خلال العمليات العسكرية للقوات التركية ضد الأكراد في شمال سوريا.



وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون "قبل وقت قصير، تم إسقاط إحدى مروحياتنا" دون اتهام أي جهة، لكنه توعد المسؤولين عن ذلك بأنهم "سيدفعون الثمن غاليا". وأضاف "طبعا ستحدث مثل تلك الأمور .نحن نخوض حربا. سنتكبد خسائر، لكننا سنكبد الطرف الآخر خسائر أيضا".



من جهته، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مقتل عسكريين تركيين كانا على متن مروحية تحطمت السبت خلال العملية التي تشنها أنقرة ضد مقاتلين أكراد في سوريا.



وقال يلدريم في تصريحات متلفزة "في هذه المرحلة، يمكننا القول إن إحدى مروحياتنا تحطمت ولدينا شهيدين". لكنه أشار إلى عدم وجود "دليل في أيدينا بعد يشير إلى أن ذلك كان نتيجة تدخل خارجي".



وأعلن الجيش التركي في بيان أن مروحية تحطمت في الساعة (10,00) 13,00 بتوقيت غرينيتش، ما أسفر عن مقتل جنديين لافتا إلى بدء تحقيق تقني من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية