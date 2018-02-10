أجاب ممثل عن القوات الاسرائيلية على سؤال للصحفيين حول من أطلق النار على الطائرة قائلا: "إنها بطاريات منظومات الدفاع الجوي السورية".

وهذه البطاريات هي منظومات الدفاع الجوي "إس-200" و"بوك" الروسية الصنع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلة إف 16 إسرائيلية أسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد"، وأوضح أن "أحد طياري المقاتلة أصيب بجروح خطرة أثناء إخلاء الطائرة".



وفى ليلة السبت، اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة إيرانية بدون طيار. وبعد ذلك، أصابت الطائرات الإسرائيلية "الأهداف الإيرانية".