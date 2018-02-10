قال الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية (حكومي)، عمرو المدني، إن الإنفاق الاستهلاكي المتوقع على الترفيه في بلاده، سيبلغ 36 مليار دولار بحلول العام 2030، إلى جانب توفير أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 آلاف غير مباشرة.



جاء ذلك خلال ورشة "حوار السعادة"، السبت، على هامش أجندة القمة العالمية للحكومات في دبي‬⁩، المقرر انطلاقها غداً وتستمر على مدى ثلاثة أيام.



‏ونوّه المدني، بـ"دور الترفيه كأحد أذرع برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، وعلى أهمية الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه وما له من آثار إيجابية على تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي".



وتستهدف الرؤية السعودية، جذب الإنفاق الوطني على الترفيه والسياحة في الخارج والمقدر بنحو 22 مليار دولار، وفق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.