عاد الجناح الجزائري رياض محرز لصفوف ليستر سيتي مرة أخرى، بعد غيابه الأسابيع الماضية، احتجاجا على رفض إدارة النادي رحيله إلى مانشستر سيتي.

وشارك محرز كبديل في 62 من زمن المباراة التي انتهت بهزيمة ليستر 5/1 على ملعب الاتحاد ضد المتصدر مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رحيم سترلينج الهدف الاول للسيتي في الدقيقة 4، ليعدل بعدها جيمي فاردي النتيجة لـ"الثعالب" في الدقيقة 24، بينما أضاف المهاجم المتألق سارجيو أجويرو رباعية كاملة لـ"السيتزن" في الدقائق 48 و53 و77 و90 من المباراة.

وبهذه النتيجة، يواصل مانشستر سيتي تربعه على قمة الدوري برصيد 72 نقطة.