عاش عدد من المواطنين الذين قصدوا مستشفى المدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، ليلة الخميس إلى الجمعة، الجحيم بسبب الممارسات التي ووجهوا بها من قبل بعض العاملين بمصلحة الاستعجالات، ومنهم طبيبة تعاملت مع المواطنين المرضى بشكل جاف تعدى حتى إلى الصراخ عليهم وتركهم ينتظرون داخل أروقة المصلحة. وما زاد من سخط المواطنين، تأكيد القائمين أن جهاز الأشعة متوقف، إلا أنه عند قدوم مريضة رفقة أحد أفراد عائلتها العامل بجهاز أمني، أجريت لها الأشعة بشكل عادي وأصبح الجهاز يعمل دون مشاكل.