لقي عشية الْيَوْمَ شابين عمرهما (18 و 25 سنة) حتفهما بعد استنشاق غاز ثاني أكسيد الكاربون في بيتهما العائلي بمزرعة خمسيني بحي كوكا غرب مدينة وهران, بعد اضطرارهما إشعال موقد داخل الغرفة لمقاومة موجة البرد الشديد التي تجتاح المنطقة، بعد انقطاع التيار الكهربائي منذ أسبوع في الحي . ولقد تنقلت مصالح الحماية المدنية و الشرطة خلال هذه الأثناء للقيام بمعاينة الجثتين قبل نقلها نحو مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي .



