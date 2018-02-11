أكد المدير الفني لنادي ليسترسيتي كلود بويل أنه انتهى من قصة نجم الفريق والدولي الجزائري رياض محرز ويريد طي الصفحة القديمة، خاصة بعد أن جعله يشارك أمام مانشيستر سيتي ضمن فعاليات الجولة 27 من الدوري الانكليزي الممتاز.

ولم يحالف نادي الثعالب الحظ، حيث خسر بخماسية مقابل هدف، بعد أن استطاع فيردي تسجيل هدف وحيد للفريق.

وكان محرز قد شعر بالاستياء بعد فشل عملية انتقاله إلى نادي السيتزنز في الميركاتو الشتوي الماضي، ولم يشارك في حصص التدريبات الماضية ولا حتى المبارتين الأخيرتين امام سوانسي سيتي وايفرتون، ولكنه شارك اليوم على ملعب الاتحاد مع فريقه.

وصرح بويل لشبكة بي بي سي البريطانية بعد المباراة: "الشيء الأكثر أهمية هو أنه عاد إلى التدريبات والمباريات، والشيء الأهم أن ننسى ما حصل ونفكر في المباريات القادمة."

وأضاف: "أعتقد أنه من الصعب اللعب ضد مانشستر سيتي ونحن بحاجة إلى المقاومة، من دون التخلي عن الكثير من الفرص، ولكن ضد هذا الفريق كنا دائما تحت الضغط، وكان من السهل جدا بالنسبة لهم لاستعادة حيازة الكرة لكننا نعرف انه فريق رائع ".